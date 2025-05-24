Мизулина попросила СКР возбудить уголовное дело в отношении Даванкова

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что написала заявление в Следственный комитет России (СКР). Она попросила возбудить уголовное дело в отношении вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова. Тот якобы написал ложный донос и распространял клевету в отношении госпожи Мизулиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мне нечего скрывать ни перед моей аудиторией, ни перед страной. Моя совесть чиста. Я понимаю, что многие публичные люди упоминают мое имя для хайпа… Это происходит ежедневно, я отношусь к этому совершенно спокойно»,— сказала она во время встречи с молодежью в Краснодаре (видео со встречи выложило 93.ru)

Господин Даванков ответил на ее заявление известной шуткой: «Главное в следственных действиях — не выйти на себя»,— написал он в своих соцсетях.

Депутат публично критикует деятельность госпожи Мизулиной примерно с 2023 года. Тогда, в сентябре, он называл ее доносчицей и призывал ввести обязательные работы для серийных доносчиков. В феврале этого года он спросил у своей аудитории, нужно ли Минюсту проверить госпожу Мизулину на иностранное влияние, 92% голосовавших ответили, что да. Также он обращался к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить действия Екатерины Мизулиной на предмет вымогательства в отношении близких рэпера Паши Техника.

Александр Рыльский