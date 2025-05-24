Суд на Урале оштрафовал трех осужденных за тату с экстремистской символикой

Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил штрафы от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. в отношении трех человек, отбывающих наказание в колонии. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, поводом для назначения штрафа стали татуировки осужденных с изображением экстремистской символики, популярной в криминальной среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В материалах дел имеются заключения специалиста-криминолога о том, что публичная демонстрация такой нательной живописи может свидетельствовать о наличии признаков пропаганды или оправдания экстремистской идеологии», — отметили в суде.

Подчеркивается, двое из осужденных вину признали и обещали удалить экстремистскую символику. Суд оштрафовал их на 1 тыс. руб. Третий заключенный отказался от пояснений и не признал вину, в связи с чем был оштрафован на 2 тыс. руб. Всех троих суд признал виновными по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской символики).

Мария Шараева