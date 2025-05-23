Из Таиланда депортирован обвиняемый в совершенном в Стерлитамаке насилии

В сопровождении сотрудников Интерпола МВД России из Королевства Таиланд депортировали россиянина, разыскиваемого за преступление против половой неприкосновенности, совершенное в Стерлитамаке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый в квартире в Стерлитамаке совершил насильственные действия сексуального характера, угрожая потерпевшей убийством (ч. 2 ст. 132 УК РФ). По данному факту в декабре 2024 года следственные органы возбудили уголовное дело. Обвиняемый скрылся за границей.

В марте этого года организовали международный розыск фигуранта уголовного дела. Отрабатывалась оперативная информация о возможном нахождении обвиняемого на территории Королевства Таиланд.

«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов обеих стран от таиландских партнеров по каналам Интерпола были получены сведения о местонахождении разыскиваемого лица. Злоумышленник был задержан и депортирован в Российскую Федерацию для проведения дальнейших следственных действий»,— сообщила Ирина Волк.

Майя Иванова