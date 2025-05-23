Вратарь «Флориды» Бобровский провел третий сухой матч в текущем play-off НХЛ

Клуб «Флорида Пантерс» с крупным счетом 5:0 обыграл «Каролина Харрикейнс» во втором матче полуфинала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и нарастил преимущество в серии до четырех побед — 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бобровский

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters Сергей Бобровский

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Заброшенными шайбами отметились Густав Форслинг, Мэттью Ткачак и Александр Барков, Сэм Беннетт отличился дублем.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков по своим воротам. Он стал первым вратарем в истории клуба, который провел три сухих матча в одном розыгрыше Кубка Стэнли. В этом play-off на его счету десять побед, он является лидером по этому показателю.

В третьем периоде матча датского вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена заменил россиянин Петр Кочетков. Он отразил четыре из пяти бросков, пропустив шайбу в меньшинстве.

Третий матч серии пройдет на домашней площадке «Флориды» в ночь на 25 мая.

Таисия Орлова