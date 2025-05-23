Возведение канатной дороги из Приамурья в КНР подорожало на 1,2 млрд рублей

Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги между РФ и КНР, которая протянется над Амур, обойдется в 13,2 млрд руб., сообщила операционный директор Агентства развития проектных инициатив (АРПИ, входит в группу «Регион») Екатерина Кузьмина. Ранее проект канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ оценивался в 12 млрд руб.

С ее слов во время пресс-тура на строительную площадку, организованного в рамках российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо-2025», вскоре начнется монтаж канатов и установка электродвигателя. Перевозки пассажиров стартуют весной 2026 года.

Канатная дорога будет состоять из двух независимых линий с двумя кабинами, пропускная способность составит 6 800 человек в сутки в каждом направлении, или 2,5 миллиона человек в год в обоих направлениях. Общая ее протяженность предполагается в 976 м. Длительность рейса составит 2 мин. 30 сек. Межправительственное соглашение о строительстве трансграничной канатной дороги было подписано в 2015 году в рамках визита в Пекин делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Анна Яшина, Благовещенск