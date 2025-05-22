Страны G7 грозят РФ ужесточить санкции, если та не прекратит огонь на Украине

Группа семи (G7) пригрозила, что ужесточит санкции против России, если Москва не согласится прекратить огонь на Украине. В G7 также добавили, что группа намерена активизировать привлечение частного бизнеса к будущему восстановлению Украины.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России, находящиеся в нашей юрисдикции, будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия <...> не заплатит за причиненный Украине ущерб»,— говорится в посвященной Украине части коммюнике министров финансов и глав центробанков G7, которое было принято по итогам их встречи в Канаде (цитата по ТАСС).

Кроме того, G7 пообещала способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к Украине, привлечению частного сектора к восстановительным работам и возобновлению деятельности иностранного страхового сектора в стране. Группа также намерена принимать вместе с Киевом меры по недопущению участия в восстановительных работах тех стран и организаций, которые поддерживают СВО.

Следующая встреча по вопросам восстановления Украины запланирована на 10-11 июля в Риме.