Правительство на год продлило обязательную продажу валютной выручки

Правительство России утвердило продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Мера будет действовать до 30 апреля 2026 года.

С 25 мая 2025 года экспортеры обязаны зачислять на свои счета в банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.

Продавать на внутреннем рынке они должны не менее 90% валютной выручки, поступившей на счета в российских банках, но не менее 25% от средств с каждого экспортного контракта.

Как и раньше требование касается перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. При этом срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета увеличен с 90 до 120 дней.

Указ президента об обязательной продаже валютной выручке был подписан в октябре 2023 года. Механизм предусматривает, что российские экспортеры должны зачислять на счета в российских банках не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки.