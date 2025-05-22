В Самаре в апреле продали 264 квартиры в новостройках

В апреле текущего года на территории Самары продали 264 квартиры в новостройках общей площадью 15,5 тыс. кв. м. Соответствующие данные содержатся в рейтинге городов-миллионников по ключевым показателям продаж на рынке новостроек, опубликованным аналитикой рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость квартиры составляет 7,6 млн руб. или 130,2 тыс. руб. за кв. м.

В рейтинге из 16 городов-миллионников Самара находится на предпоследнем месте по количеству проданных квартир вместе с Челябинском, где также продано 264 квартиры. Меньший объем продаж в Омске — 136 квартир. В топ городов по количеству проданных квартир вошли Москва (7816), Санкт-Петербург (2806) и Екатеринбург (1720).

Руфия Кутляева