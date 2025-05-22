В Краснодаре перезапустят книжный магазин «Чарли»

В Краснодаре восстановят книжный магазин «Чарли», который летом 2024 года полностью сгорел в результате пожара. Новый магазин откроется 20 июня 2025 года в историческом центре города и будет позиционироваться как культурное пространство с лекторием, кофейней и тематическими залами для литературы разных направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Новое помещение «Чарли» в четыре раза превышает прежнее по площади — 120 кв. м. Магазин разместится в здании рядом с музеем им. Фелицына и будет включать секции художественной, нон-фикшн и детской литературы.

Магазин «Чарли», открывшийся в 2018 году, специализируется на продаже книг, отобранных без ориентации на массовый спрос. Здесь представлены небольшие издательства, местные авторы и коллекционные издания. Кроме торговой функции, «Чарли» выступает площадкой для литературных встреч, лекций и презентаций. После переезда количество мероприятий, по оценке организаторов, вырастет в несколько раз.

Вячеслав Рыжков