В Башкирии начали производство сульфата железа моногидрата

ООО «Русская купоросная компания» запустила в Благовещенске первое отечественное производство сульфата железа моногидрата, который используется при изготовлении удобрений и кормов для животных, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

Инвестиции в проект составили 86 млн руб., из которых 58,5 млн руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности, а 6,5 млн руб. — Фонд развития промышленности Башкирии.

После выхода на проектную мощность предприятие планирует производить до 3,6 тыс. тонн сульфата железа моногидрата в год. Ранее его импортировали из Китая. Благодаря новому производству в Башкирии доля импорта снизится до 55%.

«Выпускаемый сульфат железа моногидрат прошел лабораторный контроль на соответствие всем необходимым характеристикам. Мы активно начинаем поставлять продукцию заказчикам»,— прокомментировал коммерческий директор «Русской купоросной компании» Никита Чепурнов.

ООО «Русская купоросная компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Благовещенске в июне 2021 года. Владельцем является Паата Ахалаиа. Выручка в 2024 году составила 316,23 млн руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб.

Майя Иванова