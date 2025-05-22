В Башкирии расследуют гибель монтажника

Гострудинспекция расследует гибель 31-летнего работника, трудоустроенного у индивидуального предпринимателя Алика Утяшева.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 20 мая на территории силосного корпуса Зирганского элеватора в Мелеузовском районе. Во время демонтажа стяжки пола надсилосного этажа монтажник стальных и железобетонных конструкций упал с высоты 36 м. Пострадавший скончался от полученных травм.

Предприниматель зарегистрирован в селе Благовар.

Майя Иванова