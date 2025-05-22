В Самарской области к октябрю планируют благоустроить туристическую дорогу в Муранский бор

В текущем году планируется провести благоустройство одной из самых «туристических» дорог, ведущей в Муранский бор Шигонского района. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Региональную трассу Сызрань — Шигоны — Волжский Утес — турбаза «Солнечный Мыс» капитально отремонтируют практически на всем протяжении в 3,3 км. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ремонт завершат до 1 октября текущего года.

В министерстве уточняют, что дорогу обновят с помощью метода холодной регенерации, а затем уложат новый верхний слой покрытия. Трасса проходит через село Муранка, здесь установят опоры освещения, проложат тротуары, оборудуют пешеходные переходы с «лежачими полицейскими» и установят ограждения для безопасности жителей и гостей.

Дорога, ведущая к Муранскому бору, является основным маршрутом для туристов, которые направляются к многочисленным турбазам и санаториям на берегу реки Усы. Трасса проходит через село Муранка

Руфия Кутляева