Советник Путина Кобяков: СССР юридически «где-то существует»

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что «СССР юридически где-то существует», поскольку процедура роспуска Союза была нарушена. По его словам, с правовой точки зрения это дает возможность называть конфликт на Украине «внутренним процессом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР. Если Съезд народных депутатов, он же Съезд Советов в 1922 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению»,— сказал Антон Кобяков на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге (цитата по ТАСС).

По мнению советника президента, заключение Беловежского соглашения, по которому СССР был распущен, выглядит странным с правовой точки зрения. Он указал, что соответствующий акт подписали верховные советы республик, что «вообще было не в их компетенции».

«Если СССР не распущен, то логически, с правовой точки зрения, получается, что украинский кризис — это внутренний процесс»,— продолжил Антон Кобяков. Он также сказал, что распаду СССР необходимо дать надлежащую правовую оценку, чтобы разобраться в современных событиях.

Подробнее о распаде СССР — в материале «Ъ» «Союз нарушимый».