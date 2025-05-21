Девелопер «Трест» не станет строить жилье на побережье Балтийского моря

Девелопер «Трест» изменил параметры своего многофункционального комплекса в городе Пионерский Калининградской области, сообщил на деловом завтраке BestBreakfast заместитель генерального директора по развитию ГК «Трест» Анзор Берсиров. Ранее в проекте, анонсированном в 2022 году, планировалось строительство 52 тыс. кв. м жилья, сейчас девелопер намерен возвести только апарт-отель и гостиницу.

В первой очереди гостиничного комплекса на первой береговой линии будет построен апарт-отель премиум-класса площадью 10 тыс. кв. м и такой же по площади четырехзвездочный апарт-отель, сообщил господин Берсиров. Объект расположен у порта в Пионерском и состоит из пятиэтажных гостиниц, в том числе с видовым спа-комплексом, открытыми бассейнами, трехуровневыми террасами. В проекте спланированы променад, пешеходная улица с центральной площадью, скверы с видом на Балтийское море, коммерческие объекты и двухуровневый подземный паркинг.

В дальнейшем здесь появится первая на калининградском побережье 20-этажная гостиница со скай-баром на верхних этажах, видовыми площадками и спа-комплексом.

Концепция гостиничного объекта была одобрена Архитектурно-градостроительным советом Калининградской области. По словам топ-менеджера ГК, приступить к реализации проекта девелопер намерен в конце 2025 – начале 2026 года.

Летом 2022 года «Ъ-СПб» писал о планах «Треста» по освоению участка в 10 га в Пионерском и строительству там 75 тыс. кв. м жилой и гостиничной недвижимости в течение 5-6 лет. Отказ от жилья господин Берсиров объяснил позицией властей Калининградской области, считающих, что на побережье Балтийского моря в регионе необходимо развивать, прежде всего, гостиничную инфраструктуру.

Александра Тен