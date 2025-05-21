В Забайкалье перекрыто движение по федеральной трассе из-за лесного пожара

В Забайкальском крае перекрыт участок федеральной трассы «Байкал» c 1033-го по 1036-й километр. Как сообщили «Ъ» в ФКУ «Упрдор "Забайкалье"», движение на участке запрещено для всех видов транспорта из-за лесного пожара рядом с трассой.

«Объезд осуществляется через ближайший населенный пункт — поселок Татаурово Читинского района. Движение контролируется сотрудниками Госавтоинспекции»,— пояснили в учреждении.

Прокуратура Забайкалья тем временем проводит проверку по факту пожара вблизи поселка Татаурово. Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что очаг действует с 19 мая, до сих пор не ликвидирован, а его площадь в настоящее время составляет 2 тыс. га. В связи с этим начальнику «Забайкаллесхоза» вынесено представление с требованием устранить нарушение. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 21 мая в Забайкалье действует 34 пожара на площади свыше 682 тыс. га.

Влад Никифоров, Иркутск