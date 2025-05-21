В Южной Осетии начали выдавать российские водительские права в упрощенном порядке

Жителям Южной Осетии стали в упрощенном порядке выдавать водительские удостоверения во временном подразделении ГИБДД в Цхинвале, сообщила представительница МВД России Ирина Волк. Услуга стала доступна с 19 мая. За первые два дня работы ведомство приняло 116 заявителей.

Работа с гражданами ведется ежедневно с понедельника по пятницу в режиме одного окна. Жители Южной Осетии также могут получить российские права в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции в столицах всех российских регионов, добавила госпожа Волк.

Процедура получения удостоверения бесплатна и не требует сдачи экзаменов или медицинской справки. Достаточно предоставить заявление, российский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Также принимаются водительские удостоверения Республики Южная Осетия, которые остаются у владельцев.