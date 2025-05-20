Названа средняя зарплата ярославских педагогов

В Ярославской области по итогам первого квартала 2025 года средняя зарплата у педагогов составляет 51348 руб., что на 12,6 тыс. руб. больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила министр образования Ирина Лобода на заседании комитета по образованию областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Средняя зарплата не учитывает классное руководство, за него доплачивают еще 5 тыс. руб. Средняя зарплата по региону работников всех отраслей превышает 67 тыс. руб. Госпожа Лобода сообщила, что уже есть планы по дальнейшему росту зарплат педагогов.

«Президентом принято решение о введении новой системы оплаты труда. Сейчас в некоторых регионах проходит тестирование. И по итогам вот этой апробации будет сформирована новая единая система оплаты труда педагогических работников. 25-й год идет отработка, и с 26-го года министерство планирует уже внедрять»,— сообщила министр образования.

Алла Чижова