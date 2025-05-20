Проект реставрации булыжной мостовой в Уфе разработает «Рисейв»

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключило договор на разработку проекта реставрации объекта культурного наследия — булыжной мостовой на Трактовой улице с ООО «Научно-проектная компания "Рисейв". Компания исполнит контракт по начальной цене — 5,7 млн руб., он будет профинансирован из городского бюджета.

Проектно-изыскательские работы необходимо завершить до 25 ноября этого года. Реставрацию планируется провести в 2026–2028 годах.

Длина улицы — 600 м. Площадь территории объекта культурного наследия — 4,8 тыс. кв. м. Победитель конкурса должен будет предусмотреть строительство водоотвода, размещение систем электроснабжения и освещения, ремонт проезжей части и тротуаров.

Трактовая — единственная в Уфе улица, где сохранилось булыжное покрытие. Мостовую построили в 1824 году, когда город посетил император Александр I. Сити-менеджер Ратмир Мавлиев заявил о намерении отремонтировать ее в ноябре 2024 года.

ООО «Научно-проектная компания "Рисейв", по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в феврале 2022 года. Предприятие занимается деятельностью в области архитектуры. Владельцем является Светлана Решетникова. Выручка в 2024 году составила 26 млн руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб. Компания заключила один госконтракт в 2023 году с минсельхозом Башкирии на разработку проекта ремонта объекта культурного наследия Совет Министров БАССР на улице Пушкина, 106 в Уфе за 113 тыс. руб.

Майя Иванова