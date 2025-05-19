Путин провел встречу с учащимися и педагогами «Сириуса»

Президент России Владимир Путин посетил музыкальную школу образовательного центра «Сириус». Там он провел встречу учащимися и педагогами центра, а также лауреатами конкурса «Созвездие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин рассказал учащимся, что идея о создании центра, который объединит спорт, науку и искусство, пришла к нему после окончания Олимпийских игр-2014 в Сочи. По его словам, в основу создания организации лег опыт Советского Союза, где подготовку специалистов по некоторым направлениям начинали со школьного возраста.

Название центр, по его словам, получил в честь самой яркой звезды. «Поскольку сюда должны ехать одаренные молодые люди, одаренные дети, подростки, так возникло само название — "Сириус"»,— сказал господин Путин. Он пожелал, чтобы «Сириус» продолжал развиваться и «служил стране и людям». Также президент принял приглашение на открытие концертного зала, которое состоится в октябре.

Средняя специальная музыкальная школа «Сириус» открыта для учеников с 1-го по 11-й класс с 1 сентября 2024 года. Она стала 12-й среди школ, которые дают выпускникам одновременно музыкальное и среднее образование. После окончания школы выпускники могут поступать в высшие музыкальные учреждения. Школа рассчитана на 250 человек.

Екатерина Отрашкевич