Грушинский фестиваль пройдет на Мастрюковских озерах в первые выходные июля

Грушинский фестиваль пройдет на Мастрюковских озерах в Самарской области в первые выходные июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отметили областные власти, музыкальный фестиваль на Мастрюковских озерах является народным достоянием. Организатор мероприятия будет проведен на конкурсной основе.

«Как владельцы прав на Грушинский фестиваль, официально заявляем свое несогласие. Если фестиваль в указанные даты на Грушинской поляне состоится — мы просим не называть его Грушинским»,— говорится в сообщении Грушинского клуба.

По мнению депутата Госдумы Михаила Матвеева, именно региональные власти должны контролировать проведение музыкального фестиваля. «"Груша" является народным достоянием, а не полем битвы за деньги "правообладателей", наживающихся на имени Грушина. Пора уже это понять, и не позориться склоками вокруг "бренда". Власть должна взять все в свои руки, надеюсь так и будет»,— написал политик в своем Telegram-канале.

Андрей Сазонов