Рекордный объем вина могут произвести в России в 2025 году

Объем произведенного в России вина в 2025 году достигнет 59 млн декалитров (дал), что на 15% выше прошлогоднего показателя, ставшего рекордным для отечественного виноделия. Об этом говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Минсельхоза, на которые ссылается издание, с января по апрель 2025 года в России произведено 16,9 млн дал вина, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 11,6 млн дал приходится на тихие вина и 4,8 млн дал — на игристые.

Собеседник издания из отраслевого информцентра заявляет, что в 2024 году в России было произведено почти столько же вина, сколько в итоге удалось продать, а именно 51,3 млн дал винной продукции. Рост спроса на отечественное вино «Ведомости» объясняют удорожанием импортных марок, ростом качества и повышением лояльности граждан к российским брендам.