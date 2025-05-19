Футбольный клуб «Уфа» сохранил место в Первой лиге

Футбольный клуб «Уфа», несмотря на поражение в предпоследнем туре Мелбет-Первой лиги от тульского «Арсенала» (1:2), гарантировал сохранение в розыгрыше лиги на следующий сезон.

По итогам 33 туров у уфимской команды в активе 32 очка. Клуб потерпел поражения в 17 матчах, по восемь игр закончились победой «Уфы» и ничьей. Перед 34 туром команда находится на 15 позиции и при любом исходе последнего матча сезона с волгоградским «Ротором» останется на этом месте. Клубы, занимающие с 16-й по 18 строчку, «вылетают» из Первой лиги в дивизион уровнем ниже.

Мелбет-Первая лига является вторым по значимости футбольным турниром в России после премьер-лиги.

Футбольный клуб «Уфа» с 2014-го по 2022 год выступал в премьер-лиге. В 2023 году команда вылетела из Первой лиги, вернувшись туда на следующий год. Главный тренер команды — Омари Тетрадзе. Председатель правления клуба — вице-премьер — министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. Учредителями ФК «Уфа» являются Федерация футбола Башкирии, министерство спорта Башкирии, Фонд социальных целевых программ и администрация Уфы.

Идэль Гумеров