Полиция Дагестана задержала 67 подростков на массовых драках в Махачкале

Полиция Дагестана задержала 67 человек после массовой драки подростков в Махачкале. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД региона. Всего 12 человек задержали на площади Ленина 16 мая, еще 55 — на улице Каммаева 17 мая.

В отношении родителей несовершеннолетних составлено минимум 35 протоколов по статье о ненадлежащем воспитании (ч.1 ст.5.35 КоАП). Как минимум 18 участников драки были совершеннолетними — их привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП).

Первая драка началась 16 мая. Как сообщили в МВД, причиной стала ссора. После того как драка привлекла внимание прохожих, а участников стали задерживать, стороны договорились встретиться в другой день. 17 мая группы подростков начали собираться в разных районах города. Драка также закончилась задержанием.

В полиции уточнили, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий.

В Следственном комитете России (СКР) проводят проверку из-за информации о появлении в республике подростковых группировок. По информации СКР, несовершеннолетние начали организовывать массовые драки и заниматься другой противозаконной деятельностью. Проверкой занялась и прокуратура региона.