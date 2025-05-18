Трое полицейских погибли при взрыве автомобиля в Сирии

Рядом с полицейским участком в сирийском городе Аль-Маядин взорвался автомобиль. Погибли трое сотрудников полиции, еще двое ранены. По предварительным данным, машина была заминирована, сообщает агентство SANA. Власти города пообещали найти виновных.

По сообщению курдского агентства Rudaw, взрыв произошел всего через несколько часов после того, как Министерство внутренних дел Сирии объявило о начале «совместной спецоперации» сирийских спецслужб. Целью операции стала «база ячейки ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России)» в районах Алеппо на севере страны.

Александр Рыльский