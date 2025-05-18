Израиль добыл в Сирии секретные документы о своем разведчике Эли Коэне

В ходе специальной операции на территории Сирии «Моссад» отыскал и забрал около 2,5 тыс. секретных документов, касающихся самого известного израильского разведчика Эли Коэна. Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление спецслужбы, среди изъятых документов поддельные паспорта Коэна, сообщения и указания, которые он получал из Израиля, отчеты о слежке за ним сирийских спецслужб, а также оригинал завещания, написанного разведчиком перед казнью, аудиозаписи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильский разведчик Эли Коэн погиб 18 мая 1965 года

Фото: wikipedia.org Израильский разведчик Эли Коэн погиб 18 мая 1965 года

Фото: wikipedia.org

В «Моссаде» сообщили, что эти документы, а также некоторые личные вещи Эли Коэна спецслужбы Сирии хранили в строго засекреченном месте. На то, чтобы установить их местонахождение и разработать операцию по изъятию, ушло много времени.

Эли Коэн работал на израильскую разведку в 1961–1965 годах, сообщая важную информацию о представителях сирийского руководства, обороне, вооружениях. В 1965 году он был разоблачен сирийскими спецслужбами и казнен. Информацию об обстоятельствах его разоблачения и задержания «Моссад» раскрыл только в декабре 2022 года. Местонахождение тела Коэна до сих пор «Моссадом» не установлено.

Алена Миклашевская