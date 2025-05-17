На Ставрополье УФАС выявило нарушения в конкурсе минмолодежи региона
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Ставропольскому краю выявило нарушения законодательства в конкурсе на предоставление субсидий для реализации молодежных и волонтерских проектов. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на представителей ведомства. Они напомнили, что ранее конкурс был объявлен министерством молодежной политики Ставрополья.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Сотрудники УФАС указали минмолодежи региона на необходимость внесения изменений в процедуру отбора получателей.
«Как сообщили в УФАС, в ходе анализа конкурсной документации, размещенной на портале «Электронный бюджет», было установлено отсутствие четких критериев оценки заявок, — говорилось в публикации. — В частности, отсутствует информация о минимальном и максимальном количестве баллов по каждому критерию, а также методика их расчета. Такая ситуация создает предпосылки для субъективного подхода к выбору победителей и возможного злоупотребления со стороны организаторов конкурса».
Ведомство предупредило министерство о необходимости оперативного устранения нарушений. В частности, минмолодежи региона должно дополнить объявление о конкурсе, включив в него подробный порядок, методику оценки и сопоставления заявок. Сотрудники УФАС предупредили, что в случае неисполнения предупреждения в отношении министерства будет возбуждено антимонопольное дело.