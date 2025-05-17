На Ставрополье УФАС выявило нарушения в конкурсе минмолодежи региона

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Ставропольскому краю выявило нарушения законодательства в конкурсе на предоставление субсидий для реализации молодежных и волонтерских проектов. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на представителей ведомства. Они напомнили, что ранее конкурс был объявлен министерством молодежной политики Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сотрудники УФАС указали минмолодежи региона на необходимость внесения изменений в процедуру отбора получателей.

«Как сообщили в УФАС, в ходе анализа конкурсной документации, размещенной на портале «Электронный бюджет», было установлено отсутствие четких критериев оценки заявок, — говорилось в публикации. — В частности, отсутствует информация о минимальном и максимальном количестве баллов по каждому критерию, а также методика их расчета. Такая ситуация создает предпосылки для субъективного подхода к выбору победителей и возможного злоупотребления со стороны организаторов конкурса».

Ведомство предупредило министерство о необходимости оперативного устранения нарушений. В частности, минмолодежи региона должно дополнить объявление о конкурсе, включив в него подробный порядок, методику оценки и сопоставления заявок. Сотрудники УФАС предупредили, что в случае неисполнения предупреждения в отношении министерства будет возбуждено антимонопольное дело.

Владимир Андреев