Путин поручил «Газпрому» до 2030 года запустить газопровод Волхов—Мурманск

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск в конце марта. В частности, глава государства поручил «Газпрому» (MOEX: GAZP) и правительству до 2030 года завершить строительство и ввести в эксплуатацию магистральный газопровод Волхов—Мурманск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Напоминаю коллегам о необходимости строгого выполнения планов по газификации Мурманской области. Она должна быть проведена до 2030 года. Подчеркну, эта задача не снимается»,— заявил господин Путин во время выступления на форуме «Арктика — территория диалога» 27 марта.

Ответственными за реализацию проекта назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также глава Карелии Артур Парфенчиков. Протяженность нового газопровода составит 1,3 тыс. км. Строительство магистрали связано с развитием газоснабжения Карелии.

Подробнее о поездке президента в Мурманск — в материале «Ъ» «Его полярное сиятельство».