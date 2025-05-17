Игроки «Крыльев Советов» не будут проходить полиграф после проигрыша «Пари НН»
Вице-губернатор—руководитель администрации губернатора Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что игроки клуба не будут проходить детектор лжи после проигранного матча в Нижнем Новгороде местной команде «Пари НН». Встреча завершилась разгромом самарского клуба со счетом 5:2.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Ну не умеют они играть, что тут поделаешь»,— сказал господин Яковлев.
Ранее в СМИ появилась информация, что у руководства Самарской области возникло подозрение в намеренном проигрыше «Крыльев Советов». Сообщалось, что нескольким футболистам предложили пройти полиграф.