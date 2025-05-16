Про Джона Рэмбо снимут еще один фильм

Продюсерская компания Millennium Media представила в Канне новый фильм о главном герое серии американских боевиков Джоне Рэмбо. Картину, которая будет называться «Джон Рэмбо», скорее всего снимет финский режиссер Ялмари Хеландер («Большая игра»). Сценарий напишут Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани, которые написали сюжет для фильма «Черный Адам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Рэмбо 4», в главной роли — Сильвестр Сталлоне

Кадр из фильма «Рэмбо 4», в главной роли — Сильвестр Сталлоне



«Этот проект — дань уважения одной из лучших франшиз в истории кино, которая понравится как давним поклонникам, так и новой аудитории»,— уверил глава Millennium Media Джонатан Юнгер. Ялмари Хеландера, который до этого снял всего три полнометражных работы, господин Юнгер назвал идеальным режиссером «Джона Рэмбо».

Фильм будет приквелом знаменитой серии: он расскажет о событиях, которые предшествовали картине «Первая кровь», пишет Deadline. В нем покажут похождения молодого Джона Рэмбо во время войны во Вьетнаме.

Сейчас создатели ищут актера, который сможет заменить 78-летнего Сильвестра Сталлоне в этой роли. Сам актер, который изображал Джона Рэмбо в пяти фильмах серии, хотел бы, чтобы эту роль сыграл актер Райан Гослинг, о чем он говорил в передаче американского телеведущего Джимми Киммела год назад. Райан Гослинг до этого тоже признавался в любви американскому киногерою.

Александр Рыльский