Набиуллина: десятки российских компаний готовятся к IPO

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что сейчас российские компании «взяли паузу в IPO». Она предположила, что это может быть естественным процессом: компании выжидают момента, когда рынок снова начнет расти. При этом она уверила, что компании не отказываются от планов размещения акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если у нас в 2023-2024 годах был разгон размещений, то в этом году у нас только одно IPO, одно SPO... Многие компании, вернее, несколько десятков компаний, мы знаем, готовятся к размещениям на рынке»,— сказала она на конференции в ходе конференции «Российский фондовый рынок — 2025», которая была организована НАУФОР (цитата по «Интерфаксу»).

Госпожа Набиуллина призвала ускорить темпы «перезагрузки в сторону рынка капитала», назвав его необходимостью для российской экономики. Она добавила, что это несет пользу и самим компаниям — например, это усиливает их переговорную позицию с банками. «Банки гораздо охотнее кредитуют те компании, которые могут выходить на рынок капитала, привлекать капитал»,— отметила она.

Впрочем, добавила председатель, довольно сложно поменять работу компаний, привыкших брать кредит, а не работать с инвесторами. «То есть легче пойти в один банк, договориться с ним, показать ему документацию, чем выстраивать длительные отношения на основе партнерства с большим количеством инвесторов. Повышать прозрачность. Инвесторы требовательны к корпоративному управлению»,— заключила госпожа Набиуллина.

Александр Рыльский