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В Ростовской области ФАС проверит результаты торгов на установку модульной школы

Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области приступили к внеплановым проверкам результатов торгов на приобретение и установку модульного комплекса зданий начальной школы в Суворовском районе столицы Дона. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, осмотры территорий и помещений, копирование документов и информации проходят на территории подрядчика — ООО «Ариал», а также одного из заказчиков.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что сроки строительства второго корпуса модульной школы №75 в Суворовском сдвинулись из–за жалобы проигравшей тендер иркутской компании. Построить здание образовательного учреждения стоимостью 680 млн руб. должна была ростовская компания ООО «Ариал». В жалобе представители иркутского ООО «Ремстрой» заявляли, что прилагаемая к заявке документация содержит неточности и признаки нарушения административного законодательства.

Наталья Белоштейн

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