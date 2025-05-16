Reuters: Сирия планирует отказаться печатать банкноты в России

Власти Сирии планируют отказаться от печати национальной валюты в России и наладить сотрудничество с ОАЭ и Германией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khalil Ashawi / File Photo / Reuters Фото: Khalil Ashawi / File Photo / Reuters

Кроме этого, власти Сирии намерены изменить дизайн банкнот. Они хотят убрать с них портрет бывшего сирийского лидера Башара Асада.

По сообщению Reuters, в сотрудничестве с сирийскими властями уже выразили заинтересованность две немецких компании: государственная фирма Bundesdruckerei и частная компания Giesecke+Devrient, которая занимается печатью банкнот и ценных бумаг.

В частной компании отказались давать комментарии, а в налоговой ФРГ уверили, что не ведут переговоров с сирийским государством о сделке по печатанию валюты. В ОАЭ не ответили на запросы агентства.

Впервые Россия стала печатать банкноты Сирии в 2012 году. Прежде этим занималась дочерняя компания австрийского центрального банка. Сотрудничество прекратилось, когда Евросоюз наложил на Сирию санкции из-за противостояния режима Башара Асада и оппозиции.

Александр Рыльский