Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут на территории двух государств

В сентябре 2025 года на полигонах России и Белоруссии состоятся совместные военные учения «Запад-2025». Они станут ключевым мероприятием боевой подготовки региональной группировки войск Союзного государства. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов после встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.

Андрей Белоусов подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер. Они направлены на отработку действий по отражению возможной агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск обеих стран. В маневрах примут участие более 13 тыс. военнослужащих.

Виктор Хренин отметил, что Минск и Москва полностью совпадают во взглядах по вопросам безопасности Союзного государства и будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на суверенитет своих стран.