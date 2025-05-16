Жительница Башкирии обвиняется в незаконном обороте наркотиков

Суд рассмотрит уголовное дело жительницы Уфимского района, обвиняемой в незаконном производстве наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ), покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемой через мессенджер в интернете предложили организовать нарколабораторию. Она забрала из тайника специальное оборудование, средства индивидуальной защиты, технические устройства, химические вещества, прекурсоры наркотиков и психотропных веществ и перевезла все это в арендованный ею дом в деревне Кириллово Уфимского района.

С апреля по июль 2024 года обвиняемая изготовливала мефедрон, а также оборудовала тайники для его продажи.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли более 10 кг наркотиков и более 11 кг прекурсоров запрещенных веществ, а также реагенты для их изготовления.

Майя Иванова