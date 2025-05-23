Инвесторы встали в профиль

В Ставропольском крае идет работа более чем по 300 инвестиционным проектам общей стоимостью свыше 350 млрд руб. Существенная часть из них реализуется на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» (ТОСЭР), учрежденной правительством РФ. В ходе Кавказского инвестиционного форума регион рассчитывает заключить еще с десяток соглашений о крупных инвестпроектах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В инвестиционный портфель Ставрополья на сегодняшний день входит 309 проектов общей стоимостью 354,4 млрд руб., сообщили Guide в пресс-службе краевого правительства. Ожидается, что их реализация позволит создать в регионе свыше 23,7 тыс. рабочих мест. Если говорить об инвестициях в развитие экономики и социальной сферы края, то инвесторы только в минувшем году вложили по всем направлениям порядка 383,8 млрд руб. К концу этого года объем инвестиций в основной капитал, по оценкам регионального правительства, достигнет планки в 425 млрд руб.

Председатель комитета думы Ставропольского края по курортам и инвестициям Дмитрий Шуваев считает, что рост инвестиционной активности обеспечивается предоставлением инвесторам мер государственной поддержки в виде льгот по налогу на имущество организаций и на прибыль организаций в рамках инвестиционных соглашений.

В правительстве края «G» уточнили, что в регионе действуют более 60 видов поддержки бизнеса, из которых для крупных инвесторов предусмотрено более 10 инструментов.

Ставрополье входит в топ-20 Национального рейтинга инвестиционно привлекательных регионов России. Также край занимает лидирующее место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу инвестпроектов. Наиболее привлекательными для инвесторов в регионе являются туристическая, санаторно-курортная, сельскохозяйственная и промышленная сферы

В частности, согласно региональному законодательству, инвестор может рассчитывать на предоставление ему земельного участка без проведения торгов для реализации масштабного проекта, который предполагает: развитие регионального агропромышленного парка, капитальные вложения в размере не менее 50 млн руб.; строительство не менее 7,5 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах в границах земельного участка площадью не менее 1 га; создание модульных некапитальных средств размещения (в том числе контейнерного типа, или глэмпингов); обеспечение их электроснабжением, водоснабжением и водоотведением, благоустройство прилегающих территорий; увеличение ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет края от деятельности, заявленной в инвестпроекте; реализацию в рамках соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития.

Компании, реализующие особо значимые инвестиционные проекты (которые соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края и предусматривают капитальные вложения в объекты основных средств на сумму свыше 300 млн руб.), могут быть освобождены от уплаты налога на имущество организаций, имеют право на снижение ставки по налогу на прибыль, зачисляемому в бюджет края.

Дмитрий Шуваев отмечает, что эффективность этих мер поддержки показывает соотношение привлеченных инвестиций (119,6 млрд руб.) к выданным льготам по налогам (23,7 млрд руб.). «На каждый рубль государственной поддержки в Ставропольский край пришло 5 рублей 05 копеек инвестиций»,— рассказывает он.

В Невиномысске строят складской комплекс

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Компания «ВБ Невинномысск» реализует масштабный проект по строительству складского комплекса Wildberries на территории ТОСЭР «Невинномысск». Инвестиции составляют 8 млрд руб. Этот логистический центр рассчитан на обработку и продажу при выходе на проектную мощность более 308 млн единиц товаров в год, что позволит значительно расширить возможности компании по обслуживанию конечных потребителей и коммерческих клиентов.

Новый складской комплекс обеспечит создание около 5 тыс. рабочих мест и принесет в бюджет Ставрополья порядка 4,3 млн руб. налоговых поступлений. В качестве поддержки проекта региональные власти предоставили земельный участок в аренду без торгов, а также заключили соглашение о льготах по налогу на прибыль, налогу на имущество и страховым взносам.

Изначально предполагалось, что проект будет осуществлен в период 2021–2024 годов. Однако пока он еще не завершен.

ТОСЭР «Невинномысск» создана постановлением правительства РФ в 2017 году на 10 лет с возможностью продления этого режима еще на 5 лет. Согласно данным минэкономразвития Ставрополья, для резидентов ТОСЭР предусмотрены следующие льготы: налог на прибыль первые 5 лет реализации инвестпроекта — не более 5% (стандартная ставка 20%) далее — не менее 10%, резиденты ТОСЭР освобождены от налогов на имущество, на землю, арендной платы, платежи во внебюджетные фонды также снижены. Условия получения статуса резидента: инвестиционные вложения в первый год осуществления проекта от 5 млн руб. (без учета НДС) по установленному перечню видов деятельности, создание не менее 20 рабочих мест в первый год. На сегодняшний день в ТОСЭР «Невинномысск» реализуется 61 инвестиционный проект.

«Невинномысский Азот» модернизируется и перевооружается

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Невинномысска Фото: Пресс-служба администрации Невинномысска

Один из крупнейших российских производителей азотных удобрений и аммиака АО «Невинномысский Азот» (входит в группу «ЕвроХим») реализует проект модернизации и технологического перевооружения предприятия, который предусматривает внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий.

Стратегическая цель данного инвестиционного проекта — обеспечить безопасную работу предприятия и добиться выполнения всех требований норм и правил промышленной безопасности и охраны труда. В решение этих задач компания планирует вложить 23,1 млрд руб. Завершение модернизации намечено на 2027 год.

Проект реализуется с помощью мер государственной поддержки. В частности, в виде инвестиционного налогового вычета в размере 12,8 млрд руб. Высвобождаемые в результате этого средства будут направляться на форсированное развитие и расширение предприятия, сохранение и создание новых рабочих мест.

В Ессентуках возведут гостиничный комплекс уровня «4 звезды»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ессентуках стартует строительство нового гостинично-оздоровительного комплекса Alean Resort & SPA 4*. Инвестиции в проект составят 6,1 млрд руб., а реализация запланирована на 2024–2030 годы. Инвестором выступает «ДонГарантСтрой-Юг».

Предполагаемый объем номерного фонда будущего комплекса — 944 номера. Здесь планируется предоставлять современные медицинские и оздоровительные услуги, запроектированы несколько бассейнов (как под открытым небом, так и внутренних), ресторан-столовая, SPA-зона, фитнес- и бизнес-залы.

Гостинично-оздоровительный комплекс даст городу около 475 рабочих мест и принесет региональному бюджету 1,6 млрд руб. налоговых поступлений. Для его строительства инвестору предоставлен земельный участок в аренду без торгов.

В Ставрополе появится новый жилой микрорайон

ООО «СЗ-21 «Югстройинвест» реализует в юго-западном районе Ставрополя проект строительства жилого микрорайона общей площадью жилых помещений 80,7 тыс. кв. м. Он должен быть возведен к 2028 году. Объем заявленных инвестиций составляет 11,1 млрд руб.

Проект предусматривает создание комфортных условий проживания и развитой инфраструктуры, создание порядка 720 рабочих мест, а по итогам его реализации — передачу в собственность края более 4 тыс. кв. м жилья. Налоговые поступления в бюджет региона в период реализации проекта составят около 627 млн руб. Инвестору для реализации проекта уже предоставлен земельный участок площадью 7,36 га в аренду без торгов.

На Ставрополье построят птицеферму для разведения индейки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания ООО «Агро-плюс» строит на Ставрополье птицеферму для откорма индейки с производительностью 6,5 тыс. т мяса в год. Проект предусматривает строительство 18 корпусов и рассчитан на период 2025–2033 годов.

Объем инвестиций составляет 2,35 млрд руб., птицеферма позволит создать 72 рабочих места и принести в бюджет региона 120,6 млн руб. налоговых поступлений. Инвестор получил земельный участок площадью 54,71 га.

В Буденновске создадут газохимический комплекс

ООО «Ставролен» реализует в Буденновске масштабный проект по созданию газохимического комплекса. Инвестиции в проект составляют 146,3 млрд руб., сроки реализации — 2022–2028 годы. Комплекс будет перерабатывать 950–1150 млн куб. м газа в аммиак и производить 1,5–1,7 млн т карбамида. Проект создаст 600 рабочих мест и обеспечит поступление в бюджет региона 386 млн руб. налогов.

Государственная поддержка реализации проекта со стороны региона предполагает, что объекты водоснабжения для объекта будут строиться за счет списания задолженности перед РФ в размере 4,125 млрд руб.

В Невинномысске инвестируют в плодохранилище

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Компания ООО «Айдын Фрукт-Логистик» в Невинномысске (ТОСЭР) строит крупнейшее в Северо-Кавказском федеральном округе плодохранилище мощностью 30 тыс. тонн. Строительство идет с 2022 года. Изначально планировалось завершить его в этом году. Но пока еще на объекте идут работы. В строительство планируется вложить 6,3 млрд руб.

Проект создаст 174 рабочих места и принесет в бюджет края 1,1 млн руб. налоговых поступлений. Инвестору предоставлен земельный участок в аренду без торгов, а также льготный заем в размере 1,8 млрд руб. и поддержка в строительстве инженерной инфраструктуры.

Михаил Волкодав