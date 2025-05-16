Бывший топ-менеджер «Камской долины» может выйти из колонии по УДО

Сегодня Березниковский городской суд удовлетворил ходатайство бывшего заместителя генерального директора и совладелицы АО «Камская долина» Алевтины Романовой об условно-досрочном освобождении. Сведения о решении были озвучены в Пермском краевом суде, в ходе рассмотрения апелляции еще по одному уголовному делу в отношении госпожи Романовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алевтина Романова.

Алевтина Романова.



Напомним, в феврале 2022 года Индустриальный райсуд признал Алевтину Романову виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими по уголовному делу были признаны четыре физических и одно юридическое лицо. Все они приобретали паи в жилищно-строительных кооперативах, через которые на разных стадиях строительства «Камская долина» реализовывала недвижимость. В итоге оказалось, что паи, а соответственно и квартиры, были переоформлены на третьи лица. Госпожа Романова своей вины не признала.

Судом первой инстанции Алевтина Романова осуждена к пяти годам лишения свободы, затем он был снижен до четырех лет и одного месяца. Наказание она отбывает в ИК-28 г. Березники. Назначенный срок лишения свободы госпоже Романовой истекает 20 декабря 2026 года.