Погибла актриса театра и кино Елена Земляникина

Актриса театра и кино Елена Земляникина, дочь актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова, погибла в аварии в возрасте 66 лет. Об этом сообщила актриса Екатерина Стриженова, жена Александра Стриженова, в своем Telegram-канале.

По ее словам, Елена Земляникина переходила дорогу, когда ее насмерть сбил мотоцикл. У актрисы остался муж и трое детей.

«У Лены любви хватало на всех. У неё получилось прожить жизнь без осуждений, уныния и завести. Она нас всех утешала и смиряла. Я училась у неё терпению, оно казалось безграничным»,— написала актриса.

Елена Земляникина снималась в фильмах «Москва слезам не верит», «Хозяйка детского дома», «Время собирать камни» и «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад». Актриса также пела в церковном хоре, вела воскресную школу, преподавала актёрское мастерство детям и руководила детским театром.