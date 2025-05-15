Путин утвердил состав попечительского совета РАН

Президент Владимир Путин указом утвердил состав попечительского совета Российской академии наук (РАН). Документ опубликован на портале правовых актов.

В совет вошли в том числе министр обороны Александр Белоусов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, гендиректор Эрмитажа Борис Пиотровский, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, зампредседателя правительства Татьяна Голикова и др.

Закон о создании в РАН попечительского совета был принят в декабре 2024 года. Совет возглавляет президент, он же формирует его состав исходя из предложений президиума академии. Совет будет рассматривать вопросы, касающиеся продвижения научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований. Также совет будет решать организационные задачи — такие как создание, реорганизация и ликвидация региональных отделений академии, определение предельного количества ее членов, возможных мер государственной поддержки и т. д.

Полина Мотызлевская