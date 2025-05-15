Оперативники задержали начальника одного из отделов полиции Петербурга

Оперативники службы собственной безопасности полиции Санкт-Петербурга вышли на группу лиц, совершавших противоправные действия. В их числе начальник территориального отдела полиции Василеостровского района.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, предварительно установлено, что задержанный сотрудник органов, используя свое положение, оказывал общее покровительство бизнесменам, работающим на территории района. От коммерсантов он получил более миллиона рублей.

Полученные сведения переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Туда же доставили полицейского и лиц, подозреваемых в даче взятки.

На этой неделе прошли обыски в 30-м отделе по Василеостровскому району. По версии следствия, помощник оперативного дежурного за деньги предоставлял личные данные мигрантов из ведомственных баз. Его задержали 14 мая, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева