«Цены и комплектации до сих пор не названы»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках автомобиля Lync & Co 09.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nordcross Фото: Nordcross

На российском рынке появилась еще одна автомобильная марка. Пресс-служба дилерского холдинга «БорисХоф» объявила, что начинает официальные продажи в России китайского кроссовера Lynk & Co 09. При этом автомобиль будет продаваться не под своим именем, а под специально вымышленным псевдонимом — Nordcross 001. Если помните, похожая «смена имени в паспорте» произошла относительно недавно с купе-кроссовером Geely Tugella, который теперь представлен на нашем рынке как Knewstar 001. Таким вот нехитрым способом китайские бренды пытаются обезопасить себя от вторичных санкций.

Марка Lynk & Co было создана в 2016 году в Гётеборге. Как известно, именно в этом шведском городе расположены штаб-квартира и завод компании Volvo. А новая марка была придумана для того, чтобы торговать в Китае новыми продуктами, созданными совместно Volvo и концерном Geely, которому шведский бренд принадлежит уже полтора десятка лет. С тех пор было разработано и выпущено на рынок порядка 10 моделей. Некоторыми из них пытались даже торговать на российском рынке, но неофициально.

Итак, что такое Lynk & Co 09, он же Nordcross 001? Это полноразмерный семиместный кроссовер с гибридной силовой установкой, разработанный на архитектуре Volvo XC90. В базовой комплектации используется двухлитровый бензиновый турбированный мотор, развивающий 254 л. с., классический восьмиступенчатый «автомат», система полного привода и 48-вольтовый стартер-генератор. Более дорогие версии имеют подзаряжаемую систему с электромотором на задней оси, пиковая отдача гибридной установки — убедительная 431 л. с. В Китае Lynk & Co 09 предлагается также в шестиместной версии. А в перечень опций входит такие обязательные для этого класса автомобилей фишки, как проекционный дисплей, четырехзонный климат-контроль, а также автопарковщик.

Российский дистрибутор заявил, что продажи кроссовера Nordcross 001 стартуют уже в конце мая. Однако цены и комплектации до сих пор не названы.

Дмитрий Гронский