«Не боимся начинать что-то новое»

Глава Ставрополья Владимир Владимиров рассказал Guide, какие отрасли являются драйверами экономики региона и где реализуется больше всего инвестиционных и прорывных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Guide: Как себя чувствует экономика Ставропольского края?

Владимир Владимиров: Скажу так: решения, которые мы приняли 10 лет назад, начав диверсификацию экономики Ставрополья, оказались верными. Благодаря этому край развивается уверенно и сбалансированно. Безусловно, мы все испытываем на себе санкционное давление. Однако это не повод складывать руки. Это единственная работающая стратегия, и она приносит результат: ВРП края демонстрирует устойчивый рост. В 2023 году — 1,34 трлн руб. Плюс 6,6% к предыдущему году. На 2,5% выше среднероссийского показателя. В 2024-м — 1,5 трлн руб. Рост на 4,3%. По итогам текущего года рассчитываем выйти на значение 1,63 трлн руб. Динамика планируется положительная.

G: Какие отрасли экономики на Ставрополье развиваются активнее всего?

В. В.: Основные драйверы краевой экономики — это отрасли реального сектора. Прежде всего обрабатывающая промышленность, в том числе пищевая, сельское хозяйство, а также торговля. Наращиваем потенциал в туристической сфере.

Давайте посмотрим ситуацию на примере пищевой промышленности. За последний год мы получили существенный прирост. Плюс 7,3% по отгрузке продукции дали только крупные и средние предприятия. По многим позициям мы уже достигли высокого уровня самообеспеченности. Это растительное и сливочное масло, мясо и субпродукты, хлеб.

Идем дальше и выполняем задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны, которую ставит перед нами президент. Уже сейчас существенная доля в общероссийской корзине приходится именно на ставропольскую продукцию. По минеральной воде — 7%. По мясу птицы — 6,2%. Более 3% — по мясу и субпродуктам, макаронным изделиям и безалкогольным напиткам.

Ставропольская продукция хорошо известна в других регионах России и за ее пределами. Ее знают как вкусную, качественную и экологичную. Поэтому держим марку и развиваем экспорт. За прошлый год мы отгрузили продукции переработки на 482 млн долларов и выросли на 144% к уровню 2023 года. Эту работу будем обязательно продолжать и наращивать экспорт продукции АПК.

G: А какие результаты показывает промышленность в целом?

В. В.: На протяжении пяти лет Ставрополье уверенно держит положительный индекс промышленного производства. В прошлом году по отрасли отгружено продукции на 700 млрд руб. Это на 6,5% больше, чем годом ранее. По первому кварталу этого года также фиксируем положительную динамику.

Мы в постоянном контакте с предприятиями. Отслеживаем ситуацию, где надо — подставляем плечо. Все крупные инвестпроекты полностью сопровождаем, чтобы бизнес развивался. Как результат — деньги идут в экономику, создаются рабочие места, бюджет получает доходы.

Из актуального назову расширение производства компьютерного оборудования и периферии на базе ООО «Бештау Электроникс», проект по производству гофротары в Лермонтове, нитрата калия — на мощностях «Невинномысского азота».

Продолжится реализация проекта по производству минеральных удобрений на базе ООО «Ставролен». Также планируется начать строительство завода полимерных трубопроводных систем.

G: Как чувствует себя малый и средний бизнес Ставропольского края?

В. В.: Несмотря на все сложности, предпринимательская активность в крае растет. На Ставрополье зарегистрировано 287 тыс. субъектов предпринимательства. За год их число увеличилось на 35 тыс.

Соответственно растет и вклад бизнеса в краевую экономику. За прошлый год мы получили в виде налогов от малого и среднего бизнеса почти 43 млрд руб. Рост составил более 20%.

G: Как власти поддерживают бизнес?

В. В.: Позитивную динамику помогают поддерживать решения президента России и правительства РФ. В предыдущие пять лет мы плотно работали с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как результат — выросло число занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП.

С этого года Ставрополье включилось в новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Он нацелен на рост доходов людей, занятых в СМП. Решаем эту задачу с помощью созданной в крае инфраструктуры поддержки этого сегмента экономики, включая льготное кредитование и субсидирование.

Отдельным направлением внедряем поддержку предпринимательской активности среди ветеранов и участников СВО и их близких. В крае уже действует 10 видов господдержки, адресованных нашим защитникам. Пять из них — уникальные.

К примеру, мы предоставляем льготные займы на открытие бизнеса для тех, кто вернулся с СВО, и их близких. На льготных условиях могут получить кредит от края и субъекты СМП, а также самозанятые, если они оказывают поддержку Вооруженным силам РФ, производят товары или оказывают услуги для наших Вооруженных сил.

Одновременно работаем над обучением вчерашних бойцов интеграции в мирную жизнь и ведению бизнеса. Недавно в крае стартовал обучающий проект «Время СВОих Героев». Уже прошел первый этап. Рассчитываю, что с его помощью будем вовлекать ветеранов в развитие экономики Ставрополья. С этого года стартовал и краевой кадровый проект «Герои Ставрополья» — он адресован ветеранам и участникам СВО, которые хотят стать частью региональной управленческой команды. Сейчас продолжается процесс экспертного собеседования с теми, кто прошел первичный отбор в программу. Впереди обучение, обязательная стажировка. Дальше будем помогать с трудоустройством.

G: Как изменились доходы бюджета региона в прошлом году в сравнении с 2023 годом?

В. В.: Несмотря на объективные сложности, связанные с геополитической ситуацией и другими факторами, доходы бюджета края в прошлом году выросли. Мы получили почти 231 млрд руб. — на 11,7% больше, чем годом ранее. Рост дал налог на доходы физлиц, поступления от уплаты акцизов, налоги от МСП и имущественные налоги. В этом году планируем выйти на доход консолидированного бюджета в 236 млрд руб.

G: Как вы оцениваете инвестиционную активность на Ставрополье?

В. В.: В крае создан механизм реализации инвестиционной политики. Это позволило наладить диалог с потенциальными инвесторами и обеспечить максимально комфортный режим ведения бизнеса в регионе. По итогам прошлого года мы зафиксировали объем инвестиций в основной капитал почти в 384 млрд руб. — чуть больше, чем годом ранее. Краевой инвестпортфель включает более 300 инвестпроектов общей стоимостью около 355 млрд руб. Благодаря им в регионе уже создано почти 6 тыс. рабочих мест.

Куда хотят вкладываться инвесторы? Первая тройка — строительство, сельское хозяйство и обрабатывающие производства. Также активно развивается торговля, логистика и туризм.

Вообще, говоря об индустрии гостеприимства, мы видим гигантский потенциал. Это направление может и должно стать самостоятельным драйвером экономики Ставрополья. Для этого сейчас создаем все необходимые условия — от обновления нормативно-правовой базы до создания инженерной инфраструктуры. Задействуем для этого все доступные механизмы, включая поддержку федерального центра, краевое и местное финансирование, частные инвестиции. Уверен, в течение пяти-семи лет туристическая отрасль региона сможет в значительной степени реализовать свой потенциал.

Важно, что ставку в развитии туризма мы делаем не только на курорты Кавминвод. Сегодня практически все территории края готовы предложить гостям разнообразные форматы отдыха. Это и промышленный, и этно-, и медицинский, и экотуризм. Такие инициативы поддерживаем на краевом уровне. Многие объекты уже стали самостоятельными точками притяжения для туристов.

Возьмем, к примеру, агротуризм. В нашем аграрном крае развитие этого направления логично, согласитесь. И главное — это интересно людям. В прошлом году его выбрали 315 тыс. человек. В таком формате работают уже более сотни объектов: фермы с оленями, альпаками, капибарами, винодельни и сыроварни, арбузная бахча и многое другое. Ряд объектов уже признаны лучшими по своим направлениям в России.

Поэтому обязательно продолжим развивать туризм. Он создает туристический трафик, который, в свою очередь, «заводит» сервисную экономику — услуги, транспорт, медицину, общепит. А это — прямой путь к росту благосостояния жителей Ставрополья. Сейчас, по данным от сотовых операторов, мы принимаем около 9 миллионов гостей в год.

И, конечно, говоря об инвестициях, не могу не сказать о прорывных проектах. С их помощью планируем привлечь к 2030 году более 700 млрд руб. в краевую экономику. По ним даже идем с опережением графика.

G: Расскажите подробнее, о каких «прорывных» проектах идет речь?

В. В.: Эти проекты «вшиты» в модель экономического развития Ставрополья, одобренную председателем правительства РФ. Реализуем их уже пять лет по шести направлениям. Мы сделали акцент на сильных сторонах региона и зафиксировали конкурентное преимущество. В результате особый статус прорывных проектов получили: производство минеральных удобрений (аммиака и карбамида), развитие зеленой энергетики, агропромышленного кластера, туристско-рекреационного потенциала Кавминвод, создание комплекса по производству животноводческой продукции и логистического хаба. За 10 лет мы должны получить от их реализации почти 720 млрд руб. инвестиций и более 38 тыс. рабочих мест с зарплатой выше среднего.

При этом объем вложений уже превысил 190 млрд руб. Практически все — это внебюджетные вложения. Произведено товаров и услуг более чем на 70 млрд руб.

G: Какие экономические цели власти Ставропольского края ставят на 2025 год?

В. В.: Ключевая цель — нарастить ВРП до 1,6 трлн руб., сохранить положительную динамику инвестиций в основной капитал и выполнить поручения президента РФ по обеспечению ежегодного роста инвестиций в регион не менее чем на 10%. План на 2025 год — 391 млрд руб.

Для этого будем развивать отрасли по видам экономической деятельности с высокой добавленной стоимостью. В числе перспективных видим такие направления, как информационные и биотехнологии, фармацевтика, приборостроение, зеленые технологии, АПК.

Опыт освоения новых технологий и запуск их в промышленное производство в крае уже есть, и он приносит хорошие результаты. Еще несколько лет назад мы и представить не могли, что на Ставрополье будут делать компьютеры и создавать космические спутники. Сегодня это уже реальность. Поэтому мы не боимся начинать что-то новое. Ставрополье — это край талантливых и трудолюбивых людей. Уверен, все у нас получится.

Беседовала Маргарита Синкевич