«Город привлекает треть всех инвестиционных потоков Ставрополья»

В 2024 году Ставрополь вошел в первую двадцатку индекса Сбербанка и ВЭБ.РФ, который определяет прогресс на пути устойчивого развития и достижения национальных целей по направлениям «Окружающая среда», «Общество» и «Управление». Мэр Ставрополя Иван Ульянченко рассказал Guide об экономическом, социальном развитии, а также инвестиционной привлекательности краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Ставрополя Иван Ульянченко

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Мэр Ставрополя Иван Ульянченко

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Guide: Как изменились доходы городской казны в прошлом году?

Иван Ульянченко: Бюджет города в прошлом году был профицитным с превышением суммы доходов над расходами почти на 147 млн руб. Доходы год к году выросли на 12,3% (или более чем на 2,5 млрд руб.), достигнув почти 21,5 млрд руб. Расходы составили свыше 21,3 млрд руб.

В целом хочу отметить, что сумма доходов казны возросла по сравнению с сопоставимым периодом 2020 года на 7,3 млрд руб. — более чем в 1,5 раза. При этом поступления собственных доходов удвоились. Что касается расходов, то если в 2020 году на социальный блок мы направляли более 10 млрд руб., то сейчас эта цифра превысила 15 млрд руб.

G: А что происходит с долговой нагрузкой краевого центра?

И. У.: Муниципальный долг за последние пять лет уменьшился на 323 млн руб. и составил 1,8 млрд руб. При этом его доля в налоговых и неналоговых доходах бюджета сократилась более чем в два раза.

G: В прошлом году Центробанк ужесточил кредитно-денежную политику. Как это отразилось на инвестиционной и бизнес-активности в Ставрополе?

И. У.: В прошлом году в этом отношении сохранена положительная динамика. Мы стабильно находимся в группе рейтинга «А» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Ставропольского края. Традиционно именно краевой центр привлекает порядка трети всех инвестиционных потоков Ставрополья. Инвестиции в основной капитал города в 2024 году превысили 132 млрд руб., что на 28,5% больше, чем годом ранее.

Число сопровождаемых и реализуемых инвестиционных проектов увеличилось почти вдвое — до 28. В ближайшее время планируем обеспечить все условия для старта еще 11 инвестиционных проектов на сумму почти 3 млрд руб.

Что касается бизнес-активности, то, по данным на конец прошлого года, в городе работает свыше 80 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, включая самозанятых. Это почти вполовину больше (на 49,3%), чем годом ранее. Общий объем финансирования поддержки бизнеса в 2024 году за счет городского бюджета превысил 20 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сквер героев России вошел в число лучших муниципальных практик страны

Фото: Пресс-служба администрации Ставрополя Сквер героев России вошел в число лучших муниципальных практик страны

Фото: Пресс-служба администрации Ставрополя

G: Сколько в городе ввели в эксплуатацию жилья?

И. У.: Здесь тоже пока все стабильно. В 2024 году в краевой столице появилось более 602 тыс. новых квадратных метров. Эта цифра почти на 70 тыс. «квадратов» выше достигнутой годом ранее. А за последние несколько лет муниципалитет попал в десятку лидеров по вводу жилья в эксплуатацию, заняв 7-е место по стране.

G: Город разрастается, а значит, увеличивается потребность в учебных заведениях.

И. У.: Действительно, в краевой столице обучаются и воспитываются уже 82,9 тыс. юных жителей. Работают 129 детских образовательных учреждений.

Продолжается капитальный ремонт четырех школ в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». А за все время работы программы мы уже капитально отремонтировали 14 школ.

В рамках нацпроекта «Образование» построены и введены в эксплуатацию школа №54 по проспекту Российскому на 1550 мест, школа №47 на улице Чапаева на 825 учащихся, а также школа №46 на 990 мест на улице Федеральной. А в период с 2020 по 2025 годы всего в Ставрополе введены в эксплуатацию четыре новые школы и восемь новых детских садов.

Добавлю, что по национальному проекту «Культура» капитально отремонтирована и оснащена современным оборудованием библиотека-филиал №8, дооборудован филиал №9. А всего за несколько лет из 15 филиалов Ставропольской централизованной библиотечной системы нам удалось полностью обновить девять библиотек.

G: Как развивается дорожная инфраструктура города?

И. У.: По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы четыре участка автомобильных дорог общей протяженностью более 5,4 км и еще по четырем участкам проведен комплексный ремонт. Подключили еще девять светофорных объектов к интеллектуальной транспортной системе. В этом году в Ставрополе появятся еще семь умных светофоров, а всего с 2021 года в городе дооснастили и подключили к ИТС 67 светофорных объектов.

Объем услуг и товаров, произведенных в Ставрополе в 2024 году Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по хозяйственным видам экономической деятельности (включая организации с численностью до 15 человек), тыс. руб. январь—декабрь 2024 года в % к январю—декабрю 2023 года Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 1 398 360.7 3350.4 Промышленность 100 844 165.5 109.5 Обрабатывающие производства 75 506 514.4 106.0 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 16 271 500.3 128.8 Строительство 25 998 580.3 164.0 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 8 064 852.3 136.2 Транспортировка и хранение 45 636 737.9 106.4 Деятельность в области информации и связи 26 570 846.3 127.2 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 250 549.6 118.0 Деятельность профессиональная, научная и техническая 4 193 136.9 151.6 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 1844134.2 485.0 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 23 556 666.7 122.4 Источник: Кавказстат

G: Что еще делается для благоустройства Ставрополя?

И. У.: Мы развивали город так, как планировали, несмотря на возникающие в новых экономических условиях сложности. В прошедшем году реализованы четыре важных для развития городской инфраструктуры проекта. В частности, построены линии наружного освещения протяженностью более восьми километров на десяти объектах, запроектированы новые аналогичные линии протяженностью более 3,5 км на четырех объектах. А с 2021 года всего построено более 40 км линий наружного освещения.

В прошлом году завершили масштабное обновление микрорайона у бульвара Зеленая Роща, это восемь улиц общей протяженностью почти 6 км. Важная проблема решена после завершения строительства участка сети дождевой канализации протяженностью более 1,8 тыс. метров на улице Пригородной. В 2024 году началась реконструкция участка ул. Юго-Восточной общей протяженностью 1,4 тыс. метров, которую завершим в этом году.

Асфальтируем внутриквартальные территории, ремонтируем тротуары и мосты. В прошлом году на эти цели из городского бюджета выделили свыше 140 млн руб.

Большое внимание уделяем озеленению нашего города. В минувшем году высажено 940 тыс. цветов, которые стали визитной карточкой краевой столицы. В городских лесах, а также в скверах, аллеях и на центральных улицах посажено более 5 тыс. деревьев.

G: Что делается в городе для создания инклюзивной среды?

И. У.: Да, мы продолжаем формирование безбарьерной доступной среды для инвалидов и других маломобильных категорий граждан. В 2024 году на 18 участках улично-дорожной сети Ставрополя обустроены пандусные съезды, доступные пешеходные переходы, съезды на развязках пешеходных и транспортных путей на сумму более 27 млн руб., что в 1,5 раза больше, чем за последние три года. А с 2021 года в Ставрополе привели в порядок более 600 проблемных точек в разных частях города.

G: Как развивается спортивная инфраструктура города?

И. У.: Спорт в нашем городе, как массовый, так и профессиональный, стабильно находится на высоком уровне. Наши спортсмены в прошлом году завоевали более 3 тыс. медалей на международных, всероссийских и региональных турнирах. Активно занимаются спортом 58% горожан. Мы регулярно совершенствуем материально-техническую базу спортивной инфраструктуры города.

В 2024 году завершен ремонт помещений спортивной школы №3 в историческом здании на проспекте Карла Маркса, который шел с 2021 года. Капитально отремонтировали игровое поле школы по футболу «Кожаный мяч». Кроме того, благоустроили территорию в спортшколе на улице Репина, установили новые модульные раздевалки, преобразили территорию вокруг футбольного поля, построили тренерскую, медицинский пункт. А ранее полностью реконструировали футбольное поле для футбольной спортивной школы на улице Бруснева.

Наш город регулярно выступает площадкой для крупных межрегиональных и всероссийских соревнований. В прошлом году в Ставрополе состоялось четыре крупных спортивных всероссийских мероприятия, объединивших более трех тысяч спортсменов со всей страны, в том числе детей, инвалидов, ветеранов СВО, профессионалов и любителей спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Ставрополе появилось более 602 тысяч новых квадратных метров жилья

Фото: Пресс-служба администрации Ставрополя В 2024 году в Ставрополе появилось более 602 тысяч новых квадратных метров жилья

Фото: Пресс-служба администрации Ставрополя

G: Военные действия продолжаются. Как в городе поддерживают участников СВО и их семьи?

И. У.: С начала работы в марте 2023 года колл-центра по оказанию помощи семьям участников СВО поступило 425 обращений от горожан, из которых 421 удовлетворено. Из них в 2024 году поступило и решено 130 и 125 заявок соответственно. Более того, люди обращаются многократно, что говорит о высокой степени доверия со стороны родных и близких наших защитников.

Надо сказать, что наш город и его жители со своей стороны делают все, чтобы приблизить нашу победу. За минувший год ставропольцы отправили бойцам СВО 15 тонн гуманитарной помощи на сумму свыше 10 млн руб. А с начала спецоперации из Ставрополя мы отправили более 215 тонн гуманитарного груза. В краевой столице проведено свыше 100 крупных акций с мастер-классами по изготовлению необходимых вещей для наших защитников.

G: Насколько Ставрополь привлекателен для туристов?

И. У.: В прошлом году наш город посетило 212 тыс. человек, что на 17% больше, чем в 2023 году. В том числе туристов в краевую столицу привлек ряд ярких событий и мероприятий. Это прежде всего три масштабных фестиваля — гастрономический «Зов предков», исторической реконструкции «Наследие степей и гор» и этнической песни «Песни ветра», которые посетило свыше 65 тыс. гостей.

Для меня Ставрополь — родной дом, дом, который мы с любовью и ответственностью обустраиваем. И в то же время — это главный город края и один из крупнейших центров юга России. Гармоничное соединение этих функций создает удивительную и мощную синергию для дальнейшего развития.

Беседовала Маргарита Синкевич