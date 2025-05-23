«Лукман»: импортозамещение, агростроительство, туризм — драйверы экономики Кавказа

О строительстве многомиллиардных агропромышленных объектов, импортозамещении племенных животных, производстве премиальной молочной продукции и значении межнационального мира рассказал в интервью основатель группы компаний «Лукман» (ООО «КМК Надеждинский», ООО «БМК Александровский», ООО «Аграрное строительство и технологии») Казбек Гюльмагомедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель группы компаний «Лукман» (ООО «КМК Надеждинский», ООО «БМК Александровский», ООО «Аграрное строительство и технологии») Казбек Гюльмагомедов

Фото: Роман Шаповалов Основатель группы компаний «Лукман» (ООО «КМК Надеждинский», ООО «БМК Александровский», ООО «Аграрное строительство и технологии») Казбек Гюльмагомедов

Фото: Роман Шаповалов

— Группа компаний «Лукман» состоит из нескольких предприятий, объединяя разнородные активы — от производства молока и яиц до аграрного строительства. В чем конкурентные преимущества каждого из ваших предприятий?

— Каждая компания в структуре холдинга уникальна. Например, крупные комплексы по производству яиц в Ставропольском крае не строились довольно давно. Приоритетом региона традиционно является выращивание и экспорт пшеницы, что обусловлено близостью портов. Но мы приняли решение и в 2016 году с нуля построили крупнейший в СКФО птицекомплекс ООО «ПК Альянс». При строительстве использовались самые современные материалы и оборудование. Новейшие технологии внедрены во все процессы: от содержания птицы до сбора и сортировки яиц. Дополнительно комплекс включает завод по производству комбикормов по собственной рецептуре. Кроме того, мы разрабатываем программы лечения в области животноводства и птицеводства как для всей группы компаний, так и для партнеров. Поголовье птицефермы составляет около 800 тыс. кур одной из самых продуктивных племенных пород. Отмечу, что благодаря бесконтактной фасовке удалось увеличить срок годности яиц под нашим брендом «Лукман». Показателем качества служит не только высокий потребительский спрос, но и, к сожалению, факты подделки продукции птицекомплекса, с которыми мы активно боремся.

В 2017 году мы открыли не менее уникальный козий молочный комплекс ООО «КМК Надеждинский» в селе Надежда Ставропольского края и завезли из Нидерландов первую тысячу коз ценной зааненской породы. Это одна из лучших молочных пород в мире. Стоимость одного племенного животного составляла порядка €1 тыс. Сегодня это самое масштабное подобное производство не только в Ставропольском крае, но и в России. Для его создания я с группой разработчиков посетил десятки ферм в Европе и Азии с целью обмена опытом.

На данный момент комплекс нарастил производство молока до 25 тонн в сутки, выпуская широкий ассортимент продукции: творог, молоко, ряженку, мороженое, сливочное масло, сыры и йогурты. ООО «КМК Надеждинский» имеет статус крупнейшего племенного репродуктора коз зааненской породы в стране. Сегодня на единой площадке с общим ветеринарным контролем мы можем производить более 4 тыс. голов племенного молодняка в год для реализации. Численность дойного стада достигает 8,4 тыс. голов. Предприятие ведет активную племенную работу в интересах отечественной экономики, обеспечивает молодняком собственные нужды и поставляет коз зааненской породы в различные хозяйства России и ряда зарубежных стран. Благодаря успешной селекционной работе сегодня мы полностью обеспечили Россию и страны ближнего зарубежья чистопородными племенными зааненскими козами, осуществив прямое импортозамещение. Наши козы с предприятия ООО «КМК Надеждинский» смогли заместить поставки из Голландии, Франции и Швеции.

В 2022 году в Александровском районе Ставропольского края был запущен буйволиный молочный комплекс полного цикла ООО «БМК Александровский» — единственный в России. Здесь мы также ведем племенную работу и производим продукцию из буйволиного молока. Часто возникает вопрос об актуальности такого производства, ведь буйволица дает в три раза меньше молока, чем корова, и эти животные гораздо более прихотливы в уходе. Настоящая моцарелла производится именно из буйволиного молока. Кроме того, мы выпускаем страчателлу, буррату и традиционный кисломолочный напиток мацони. Да, это в значительной степени нишевая продукция, относящаяся к премиум-сегменту. Стремимся к тому, чтобы жители региона и всей страны имели возможность потреблять экологически чистые продукты, которые по своему уровню и вкусовым характеристикам ничуть не уступают, а превосходят европейские аналоги.

— Какое из направлений, на ваш взгляд, наиболее привлекательно для инвестиций в текущих экономических условиях?

— Экономическая ситуация в стране в последние годы меняется стремительно, и в ближайшее время стабильности, по-видимому, не предвидится. Я считаю, что инвестиции в аграрный бизнес — это однозначно долгосрочные вложения, поскольку в пищевой промышленности инвестиционный цикл достаточно продолжителен. Но инвестировать в АПК необходимо. Сельскохозяйственное производство — стратегически важная отрасль для страны, ведь что бы ни происходило, люди должны питаться качественными продуктами. Поэтому агросектор должен продолжать развитие, чтобы сохранить ресурс для будущих поколений. Многие делают ставку на новые технологии, однако технологии, наряду с наукой и кадрами, должны служить АПК, а фундаментом всего объективно станет стабильная аграрная политика. Перспективы у отрасли есть.

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— Рынок козьей и буйволиной молочной продукции в России пока относительно невелик. Какова стратегия ООО «КМК «Надеждинский» и ООО «БМК «Александровский» по расширению рыночной доли и привлечению инвестиций для дальнейшего развития?

— Мы развиваемся непрерывно. С 2023 года «КМК Надеждинский» увеличил мощности вчетверо, став флагманом в своем сегменте. На данном этапе холдинг открывает новое направление — производство сухих гипоаллергенных смесей для детского питания. Задача весьма амбициозная, но стратегически важная — создать мощный непрерывный производственный цикл. Специфика заключается в том, что из 1 литра свежего козьего молока получается чуть более 100 граммов сухого концентрата, а наше производство будет обеспечивать 700 тыс. кг сухого продукта в год, что требует огромных объемов свежего молока. Для обеспечения высококачественного бесперебойного производства нами было закуплено передовое европейское оборудование. Сухое козье молоко и детские смеси преимущественно импортируются, в связи с этим существует насущная необходимость импортозамещения зарубежных товаров отечественной продукцией. Мы стремимся сохранять минимальную цену реализации для населения во всех линейках продукции, а экономическая эффективность обеспечивается внедрением инновационных технологий.

Стоимость проекта составила почти 2 млрд руб. Строительство ведется в основном за счет собственных средств. Повышенная ключевая ставка внесла свои коррективы в план запуска, но мы адаптируемся и планируем полностью реализовать проект к 2026 году. Социальную значимость такого проекта сложно переоценить, ведь правильное гипоаллергенное питание на основе козьего молока для детей с рождения поможет заложить фундамент здоровья и будет способствовать формированию крепкого поколения и здоровой нации в целом.

— Гастрономический туризм — перспективный сегмент. Как «Лукман» использует свой потенциал (производство козьего сыра, буйволиного молока, яиц, мяса птицы) для развития данного направления? Какие проекты вы считаете наиболее перспективными с точки зрения бизнеса?

— «БМК Александровский» расположен в Александровском районе Ставропольского края, в непосредственной близости от курортной зоны Кавказских Минеральных Вод и столицы региона — города Ставрополя. Мы активно развиваем направление приема туристов. В настоящее время совместно с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края разрабатывается экскурсионная программа, включающая посещение буйволиной фермы. Мы рады принимать гостей, проводить экскурсии на производстве и по территории комплекса. Посетители могут познакомиться с животными, продегустировать продукцию «Лукман» из свежего буйволиного молока и приобрести ее. Комплекс «КМК Надеждинский» также открыт для посетителей. Логистика туристических потоков выстраивается с учетом всех санитарных норм, требований безопасности и удобства гостей.

— Видите ли вы перспективы замещения импортных сыров продукцией «Лукман»? Повлияет ли возможная отмена санкций и возврат на рынок зарубежных товаров молочного премиум-сегмента на ваше позиционирование?

— Мы уже фактически сделали это, уверенно заняв нишу премиальных сыров. Продукция «Лукман» вполне конкурентоспособна как по цене, так и по качеству. Наша продукция представлена в торговых сетях «Агрокомплекс», «Табрис», «Крымфуд». Для сети «ВкусВилл» мы производим сыр, ряженку и другую продукцию под их собственной торговой маркой (СТМ). Отмена санкций и возвращение на рынок зарубежной сельхозпродукции, на наш взгляд, существенно не повлияет на наше позиционирование, поскольку мы прочно заняли свое место в соответствующей торгово-розничной нише. Мы не говорим о конкурентах, скорее о коллегах по рынку, и видим большую пользу в партнерском взаимодействии, обмене опытом и общем росте предложения. Если сегодня стоимость литра козьего молока в Европе составляет порядка 78–90 евроцентов, то у нас она сопоставима, даже с учетом логистики и таможенных пошлин. При этом по уровню качества и свежести мы готовы конкурировать даже с самыми именитыми зарубежными брендами. Наш продукт доставляется до самой дальней точки в течение суток, тогда как европейский аналог может добираться до прилавка более недели. Представители ведущих мировых молочных производств, посещавшие ООО «КМК Надеждинский», крайне высоко оценивали уровень предприятия.

— Планирует ли холдинг развивать собственную туристическую инфраструктуру (дегустационные залы, фермерские рестораны и т. п.)?

— В перспективе мы рассматриваем возможность развития туристической инфраструктуры: строительство ресторана, базы отдыха с отелем и бассейном, а также проведение на территории форумов, дегустационных мероприятий и семейных торжеств. Однако для этого необходимо тщательно изучить ситуацию. Если будет запрос от общества и экономическая обоснованность масштабирования проекта, мы готовы совершенствоваться с целью укрепления туристического потенциала региона. Добавлю, что значение Ставропольского края для развития туризма на Северном Кавказе подчеркнуто в Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года. Наш регион рассматривается как ключевая территория для развития санаторно-курортного, этнокультурного и агротуризма. На данный момент мы сосредоточены на гастрономическом и экскурсионном форматах.

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— Санкционное давление и нарушение логистических цепочек повлияли на многие отрасли. Как эти факторы сказались на работе комбинатов и какие меры были предприняты для обеспечения стабильности производства?

— Сложности начались еще в 2014 году. Нарушилась логистика, снизилась доступность ветеринарных вакцин, некоторые поставки прекратились вовсе, произошло удорожание материалов. Однако благодаря активной внешнеэкономической деятельности нам удалось избежать экономического капкана. Дружественные компании-партнеры, с которыми мы выстроили надежное многолетнее сотрудничество, всячески помогали нам. Мы успели завезти необходимую партию племенных животных, хотя и не без трудностей, а также закупили новую партию итальянского оборудования. Все проблемы решаемы. Суть бизнеса заключается в преодолении кризисов — они становятся точками роста.

— Какие меры предпринимаете для привлечения и удержания квалифицированных специалистов? Специалисты каких профессий наиболее востребованы?

— Поиск качественных кадров всегда остается актуальной задачей. Поэтому мы растим специалистов для себя: проводим обучение, стажировки и экскурсии для студентов. У нас есть соглашения с ведущими вузами региона, такими как СКФУ, СтГАУ и другие. Мы предоставляем площадки для практических занятий. Результаты такого взаимодействия уже приносят свои плоды. Наиболее востребованы специалисты самых простых профессий: ветеринарные врачи, зоотехники, трактористы и т. д. Прогнозирую, что уровень зарплат таких работников должен значительно вырасти в ближайшие годы, поскольку спрос на них остается высоким.

— Строительство в аграрном секторе зачастую сталкивается с проблемой удорожания проектов. Как ваша компания, ООО «АСТ», гарантирует соблюдение бюджета и сроков строительства в условиях текущей экономической нестабильности и колебаний цен на стройматериалы?

— Компания «Аграрное строительство и технологии», входящая в нашу группу, успешно работает на рынке уже почти 15 лет, специализируясь на проектировании и строительстве аграрных комплексов. Все наши предприятия были построены собственными силами, и мы осуществляем строительство как для себя, так и для сторонних заказчиков. В настоящее время ООО «АСТ» выступает генеральным подрядчиком для ООО «Айдын Фрукт-Логистик», реализуя проект по строительству плодохранилища в Невинномысске, рассчитанного на 30 тыс. тонн продукции. Этот проект позволит внедрить современные технологии в систему хранения плодов и увеличить урожай яблок в регионе на 50%. Стоимость строительства оценивается примерно в 6 млрд руб.

В условиях роста цен реализация любого проекта становится сложной задачей: бюджеты постоянно пересматриваются, а финансовые структуры не всегда охотно идут на изменения. Тем не менее агросектор должен развиваться, поэтому необходимо сохранять гибкость и идти навстречу бизнесу.

Следует отметить, что российский строительный рынок массово сталкивается с удорожанием проектов, и ни одна строительная компания, к сожалению, не может предоставить абсолютные гарантии, так как не обладает влиянием на общую экономическую ситуацию. Я вижу выход в том, чтобы осуществлять максимальные закупки и фиксировать цены на строительные материалы.

— Какие изменения в молочной отрасли необходимы для более динамичного развития предприятий, подобных вашему?

— Необходимо урегулировать законодательные несоответствия. Например, не всем производителям разрешено продавать собственную продукцию на своей территории, поскольку назначение земли у предприятий сельскохозяйственное, а не торговое. Такие изменения были введены для крестьянских (фермерских) хозяйств, но для обществ с ограниченной ответственностью (ООО) подобные нормы пока не действуют.

— Какие направления аграрного сектора, по вашему мнению, станут драйверами роста сельского хозяйства в России на Кавказе в среднесрочной перспективе (5–10 лет)?

— Сельское хозяйство должно двигаться в сторону глубокой переработки, модернизировать производства, наращивать мощности и цифровизировать процессы. Устаревшие методы уже не обеспечивают необходимую эффективность.

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— Какие инновационные технологии холдинг внедряет для повышения эффективности производства?

— Искусственный интеллект ускоряет бизнес-процессы, позволяя нам анализировать рыночные показатели, создавать новые бренды и прогнозировать результаты различных видов деятельности. Мы преимущественно используем отечественные разработки.

— Социальная ответственность бизнеса — маркетинговый ход или реальная необходимость? Какие социальные проекты реализуете?

— Группа компаний «Лукман» позиционирует себя как социально ориентированный бизнес: мы строим, кормим, продаем и занимаемся благотворительной деятельностью. Наши коллективы вместе со мной активно участвуют в жизни сел и районов, где расположены наши предприятия. Мы проводим субботники и организуем ярмарки выходного дня, на которых предлагаем продукты по низким ценам. Например, в 2024 году мы раздали 400 тыс. упаковок мороженого детям региона. Также осуществляем благотворительную деятельность в адресном порядке.

— Как, на ваш взгляд, межнациональное согласие и стабильность в регионе влияют на инвестиционный климат и развитие бизнеса? Что необходимо предпринять для укрепления мира в регионе как основы для экономического роста?

— Межнациональное согласие и стабильность играют ключевую роль в формировании благоприятного инвестиционного климата. Безусловно, мир и согласие между народами способствуют привлечению инвестиций, так как инвесторы ищут предсказуемость и безопасность для своих вложений. Чтобы укрепить межнациональный мир в регионе, необходимо развивать диалог между различными этническими группами, активно вовлекать их в процессы принятия решений и поддерживать культурные инициативы. Важным шагом также является создание программ по повышению уровня образования и взаимопонимания среди молодежи.

Воспитание, культура и экономическое положение в стране тесно связаны между собой. То, как нас воспитывают, влияет на наше отношение к деньгам и работе. Это, в свою очередь, определяет поведение людей в экономике и общее развитие страны. Например, если с детства учат быть экономным, предприимчивым, трудолюбивым и бережливым, это помогает человеку в жизни. Наши культурные ценности — воспитание, традиции, вера — также влияют на развитие наших способностей. Чем человек умнее, талантливее и профессиональнее, тем эффективнее он работает. А когда люди работают хорошо, уровень жизни общества в целом повышается. Менталитет народа может существенно сказаться на экономическом развитии страны. Культура и национальные особенности напрямую влияют на скорость экономического роста и развитие науки и техники. Однако начинать изменения нужно с себя. В каждой семье следует правильно воспитывать детей, прививая им понятия о дисциплине, толерантности, порядочности и патриотизме. Забота о воспитании молодежи лежит на плечах не только родителей, но и общества в целом, а также государства.

Группа компаний «Лукман»