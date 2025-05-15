Глава ВТО: тарифные соглашения США нанесут ущерб равенству в мировой торговле

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что двусторонние тарифные соглашения между США и другими странами могут нанести ущерб основному принципу равенства в торговле. Об этом она рассказала в интервью Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала

Фото: KAZUHIRO NOGI / Pool / Reuters Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала

Фото: KAZUHIRO NOGI / Pool / Reuters

По словам госпожи Оконджо-Ивеалы, мировая торговля находится в «кризисе», несмотря на недавнюю деэскалацию тарифной войны между США и Китаем.

«Мы сказали членам ВТО, которые ведут эти переговоры на двусторонней основе, что они должны стремиться к максимальному соответствию правилам ВТО»,— сказала Нгози Оконджо-Ивеала.

Гендиректор ВТО добавила, что, несмотря на недавнюю напряженность, 74% мировой торговли по-прежнему ведется на условиях MFN («most favoured nation» — «статус страны наибольшего благоприятствования»).

Согласно концепции MFN, страны должны предлагать одинаковые тарифные ставки всем странам, если только они не будут снижены посредством двустороннего торгового соглашения, которое охватывает «практически всю торговлю» — чего не делает пакт между Великобританией и США.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о готовящемся торговом соглашении с Великобританией. По данным FT, соглашение коснется более низких квот на экспорт британских автомобилей и стали. Сделка станет одной из 17, которые власти собираются заключить с торговыми партнерами после введения повышенных пошлин 2 апреля.