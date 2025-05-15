Ставки по автокредитам на новые авто упали до минимума за полтора года

В апреле средняя ставка по кредитам на новые автомобили снизилась до 17% годовых — минимального уровня с октября 2023 года. Это шестое месячное снижение подряд, тогда как ставки на подержанные авто остаются на уровне 28%, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Основными драйверами снижения стали господдержка и льготные программы китайских автопроизводителей, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По данным «Автостат Инфо», в первом квартале на продажи китайских марок пришлось 54% рынка новых авто. В «Уралсибе» по госпрограмме ставка составляет 21,9%, а рыночные предложения начинаются от 25%.

На рынке б/у автомобилей ставки остаются высокими из-за привязки к ключевой ставке ЦБ, считает господин Лопатин. Однако спрос здесь стабилен: в апреле на подержанные авто пришлось 34% выданных кредитов, согласно данным ОКБ.

Эксперты не ждут резкого удешевления кредитов до конца года из-за высокого спроса. Однако небольшое снижение (на 1–3 п. п.) возможно за счет маркетинговых программ дилеров и роста складских запасов, которые в мае оценивались в 500 тыс. авто.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Заемные машины разъехались в цене».