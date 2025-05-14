Следствие спустя почти 7 лет возбудило дело о покушении на актера Леонова–Гладышева

Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по статье о покушении на убийство. Речь идет о случае 2018 года, когда актера Евгения Леонова–Гладышева обнаружили с множественными телесными повреждениями в области головы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Евгений Леонов-Гладышев (слева) и Сергей Никоненко (в центре)

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Актеры Евгений Леонов-Гладышев (слева) и Сергей Никоненко (в центре)

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу уточнили, что артист был найден в таком состоянии у станции метрополитена «Парнас». Тогда его госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Следствие полагает, что на актера было совершено покушение. Сотрудники ведомства ведут работу по установлению причин происшествия. Очевидцев инцидента просят поделиться информацией.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подозреваемых в нападении на трех иностранцев с ножом в Янино-1 задержали.

Татьяна Титаева