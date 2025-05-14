Подозреваемых в нападении на трех иностранцев с ножом в Янино-1 задержали

Граждан иностранного государства задержали по подозрению в нападении с ножом на трех соотечественников в Янино. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Ранее в ведомстве сообщили о трех иностранцах, получивших ножевые ранения в ходе конфликта у дома 10 по улице Голландской ближе около полуночи 12 мая. Правоохранители выяснили, что тогда на них напали и затем скрылись двое злоумышленников. Пострадавшие попали в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Предполагаемых правонарушителей задержали в Санкт-Петербурге. Ими оказались иностранные граждане в возрасте 21 года и 20 лет. Работающие на стройке неофициально лица находятся в России нелегально. Полиция выяснили, что причиной конфликта стал «косой» взгляд и замечание.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сообщение полиции по поводу ссоры, которая привела к поножовщине, поступило от оператора одного из предприятий по металлообработке.

Татьяна Титаева