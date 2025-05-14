Суд арестовал жителя Красноуфимска по делу об убийстве из корыстных мотивов
Красноуфимский районный суд арестовал до 12 июля местного жителя Дениса Гоппарова, обвиняемого по п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, он убил свою знакомую и закопал ее тело, чтобы похитить деньги с ее банковского счета.
Денис Гоппаров
Фото: Красноуфимский районный суд
«Предметом, используемым в качестве оружия, фигурант причинил женщине черепно-мозговую травму, от которой она скончалась на месте происшествия. После этого мужчина закопал тело убитой в земле и уехал на своем автомобиле к себе домой в Артинский район», — говорится в сообщении следственного управления. По данным СМИ, Денис Гоппаров похитил деньги, которые потерпевшая получила в связи с гибелью своего супруга во время проведения специальной военной операции (СВО).
Подчеркивается, что розыски убитой начались после того, как об ее исчезновении сообщили родственники, обеспокоенные ее отсутствием в течение нескольких дней. Вскоре после этого силовики вышли на след Дениса Гоппарова и задержали его. «Гражданин признался содеянном и конкретизировал свои признательные показания в ходе их проверки на месте», — добавили в СКР.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее Денис Гоппаров был судим за убийство. В местах лишения свободы он провел 10 лет. Полковник Горелых подчеркнул, что к совершению преступления обвиняемый тщательно готовился, в частности взял на встречу со своей жертвой перчатки и лопату для сокрытия тела.