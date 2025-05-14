Мясо, творог и мороженое «из будущего» обнаружили в Нижегородской области

Сотрудники Россельхознадзора с начала мая выявили в Нижегородской области 10 случаев оформления ветеринарных документов на продукты с еще не наступившей датой производства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Так, специалисты Россельхознадзора не пустили в оборот партию замороженных говяжьих рубцов с убойно-производственного комплекса «Авангард», 8 кг творога от физлица Серебровой Т.Н., полтонны шоколадного пломбира от индивидуального предпринимателя Теличкина И.В.

Ветврач Правдинского свинопроизводства оформил 35 голов свиней, указав в документах, что они родились в октябре 2025 года, и отправил их на убой в Тамбовскую область. Другой ветеринарный специалист написал, что у индивидуального предпринимателя Мельниковой И.А. есть шесть голов крупного рогатого скота, рожденных с 11 по 23 мая. По документам этих животных проверили на туберкулез за три месяца до рождения, результат оказался отрицательным.

Всем нарушителям выданы предупреждения. Документы, оформленные с ошибками, аннулированы.

Елена Ковалева