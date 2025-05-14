Начальника воронежского райотделения ГИБДД заподозрили в получении взяток

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) в отношении начальника отделения ГИБДД МВД России по Грибановскому району. Об этом сообщили в ведомстве. Согласно сайту регионального главка МВД, речь идет о майоре полиции Дмитрии Тапилине.

По предварительным данным, с января 2022 года по ноябрь 2024-го подозреваемый через посредника получил 126 тыс. руб. от представителей организаций, сопровождающих негабаритные автомобили. Средства предназначались за непривлечение компаний к административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортных средств. В пресс-службе Грибановского райсуда уточнили, что предполагаемые взяткодатели не имели специального разрешения (ст. 12. 21.1 КоАП РФ).

Фигурант дал признательные показания. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов воронежского УФСБ и оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального ГУ МВД.

В Грибановском райсуде добавили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде месяца и 29 суток домашнего ареста.

Алина Морозова